Direzione Sardegna, così Andreazzoli vede il Cagliari

“Sarà una partita difficile – ha affermato il tecnico azzurro nella sala stampa Antonio Bassi del Carlo Castellani Computer Gross Arena alla vigilia della sfida di domani – perché il Cagliari ha caratteristiche importanti sia di gioco che di individualità. Ci siamo preparati analizzandole tutte, o per lo meno quelle che abbiamo riconosciuto, cercando di ammortizzarle. Ci attende un ambiente caldo e stimolante, la chiave di lettura la darò alla fine della partita. Lavoro mentale in previsione della gara di domani? Non abbiamo fatto un lavoro particolare, perché il lavoro mentale c’è sempre. La squadra ha preso coscienza che può fare, che è nelle sue possibilità. Lo abbiamo fatto contro una squadra forte come la Lazio, significa che è possibile. Il risultato negativo riguarda la classifica ma non deve incidere più di tanto. Abbiamo fatto tanto ma non ottenuto niente, siamo soddisfatti in parte riguardo l’ultima partita”.

“Come abbiamo analizzato la gara con la Lazio? Come facciamo sempre si analizzano le cose positive e negative, ci sono state entrambe. Sulle negative abbiamo puntato decisamente, per migliorarle ed evitarle. Anche le positive ci sono state, deve essere un obbligo il ricercarle. Il lavoro sui calci piazzati? Come lo facciamo tutte le settimane. Vero, il Cagliari ha costruito la sua classifica negli ultimi minuti, grazie anche alle caratteristiche dei loro calciatori. Per noi dico che è stata la casualità a volte a venirci contro. Aspettiamo il nostro momento, certo è che l’analisi sul Cagliari l’abbiamo fatta come quella su tutte le altre squadre e quindi – chiude Andreazzoli – conosciamo bene i pericoli della gara”