Ranieri di testa, Fiorentina terza: anche con il Torino vince il cinismo

Tre gol per nove punti, quattro per realizzarne dieci, questa nuova cinica Fiorentina continua a macinare risultati e la classifica è da vertigini: un venerdì sera al terzo posto, a pari punti con il Milan, era cosa inimmaginabile per i più. E invece è realtà.

Lo è perché la squadra di Italiano trionfa nel finale nel match contro il Torino, regalando ai tifosi un 2024 carico di speranze. La gara, caratterizzata da un equilibrio tattico e poche emozioni nel primo tempo, si è animata nei minuti finali, culminando con il gol decisivo di Ranieri.

Primo Tempo: meglio il Torino, ma pochi sussulti

Il primo tempo è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio tra le due squadre, con il Torino leggermente più padrone del possesso palla (57%). Entrambe le squadre hanno mostrato qualche errore di troppo in fase d’impostazione, ma senza riuscire a concretizzare le poche occasioni create. Le migliori opportunità sono state create dalla squadra di Juric con Zapata e Lazaro neutralizzati da Terracciano, mentre i viola si sono visti solo con un tentativo di Ikoné neutralizzato da Milinkovic-Savic.

Secondo tempo in attesa dell’episodio

La seconda metà della partita è stata caratterizzata da diversi cambi da entrambe le squadre. Intanto al 54º minuto Kouame è riuscito a impegnare il portiere avversario con un tiro di testa che ha sfiorato il bersaglio.

Il punteggio è rimasto bloccato fino agli ultimi minuti, quando la partita si è improvvisamente accesa. Scocca l’81º minuto quando Ranieri riceve un cross preciso da Kayode e, con un colpo di testa impeccabile, segna il gol del vantaggio per la Fiorentina. Cambia tutto, viola sul velluto nel finale con il Toro che esce di partita. Anche Sottil – prima di infortunarsi nel recupero – cerca di mettere la propria firma sul tabellino. Nel recupero non accade altro, la vittoria consolida la posizione della Fiorentina in classifica.

33 punti per un anno record, un 2023 da ricordare anche se manca almeno un trofeo in bacheca.

Gli highlights di Fiorentina-Torino 1-0