Lazio cinica, l’Empoli non raccoglie quanto costruito

Nella sfida tra Empoli e Lazio, l’ex Maurizio Sarri conquista una vittoria cruciale per le ambizioni europee della sua squadra. La Lazio, cinica nel sfruttare le occasioni, ha affrontato una partita combattuta, garantendosi tre punti fondamentali.

Primo Tempo: Lazio in vantaggio

La partita è iniziata in modo vivace, con l’Empoli che ha cercato di prendere in mano il controllo del gioco. Tuttavia, è stata la Lazio a passare in vantaggio già al 9′. Guendouzi, con un preciso tiro di sinistro, ha superato l’estremo difensore toscano, Luperto. Nonostante gli infortuni muscolari che hanno costretto Immobile e Luis Alberto a lasciare il campo nel primo tempo, la Lazio è riuscita a mantenere il vantaggio fino all’intervallo.

Secondo Tempo: Provedel ferma l’Empoli

Nel secondo tempo, l’Empoli ha cercato il pareggio, ma ha trovato un ostacolo insormontabile in Provedel, il portiere straordinario della Lazio. Numerose occasioni per i padroni di casa sono state respinte dall’abilità di Provedel, mantenendo la porta biancoceleste inviolata.

Al 67′, nonostante la pressione dell’Empoli, la Lazio è riuscita a segnare nuovamente. Zaccagni ha provocato un’azione che ha visto diversi tentativi respinti da Provedel, ma alla fine, la palla è arrivata a Guendouzi, che ha trovato il gol. Nonostante i continui assalti dell’Empoli, la Lazio ha difeso il vantaggio fino al fischio finale.

Al 90°

Con questa vittoria, la Lazio di Sarri rafforza la sua posizione nella corsa per un posto nelle competizioni europee. Per l’Empoli, invece, è un’altra sconfitta che li lascia al terzultimo posto, complicando la loro situazione in classifica. La prestazione superba di Provedel è stata cruciale per la Lazio, che ora guarda avanti con ottimismo mentre si avvicina la pausa natalizia.

Il tabellino

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Bastoni; Fazzini (62’ Kovalenko) , Grassi (75’ Marin), Maleh (85’ Gyasi); Cambiaghi, Cancellieri (62’ Baldanzi), Maldini (75’ Destro). Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Lazio (4-3-3): Provedel; Pellegrini, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Rovella (77’ Cataldi), Luis Alberto (25’ Kamada); Felipe Anderson (77’ Isaksen), Immobile (21’ Castellanos), Zaccagni (77’ Pedro). Allenatore: Maurizio Sarri

Arbitro: Matteo Marchetti (Ostia Lido)

Marcatori: 9’ Guendouzi, 67’ Zaccagni