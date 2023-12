Lucchese, Yeboah stende l’Ancona con un gol decisivo

La Lucchese chiude il 2023 con un sorriso, battendo l’Ancona 1-0 al Porta Elisa. La partita è stata segnata da alcune azioni cruciali, con la Lucchese che ha dovuto affrontare il finale con l’espulsione di Gucher, ma è riuscita comunque a portare a casa tre punti fondamentali.

Il punto

La Lucchese è scesa in campo al Porta Elisa con l’obiettivo di ritornare alla vittoria in campionato dopo il derby con la Carrarese. Mister Giorgio Gorgone ha dovuto fare i conti con le assenze di Sabbione, Fedato, e De Maria, ma ha schierato una formazione determinata nel classico 3-4-3. L’Ancona, reduce da una serie di risultati altalenanti, è arrivata a Lucca con l’obiettivo di interrompere una striscia di prestazioni deludenti.

Primo Tempo: Lucchese dominante, ma senza gol

Il primo tempo è iniziato con la Lucchese in cerca dei tre punti. Russo ha cercato di sbloccare il risultato con un destro dalla distanza, ma la palla è terminata sopra la traversa. Nonostante un inizio promettente, la Lucchese ha fatto fatica a costruire azioni pericolose, mancando spesso l’ultima scelta negli ultimi 30 metri.

L’occasione più chiara del primo tempo è arrivata al 13′ con un tiro di Russo che ha colpito il palo esterno. Tuttavia, nessuna delle squadre è riuscita a sbloccare il risultato nei primi 45 minuti, e si è andati all’intervallo sullo 0-0.

Secondo Tempo: il gol di Yeboah e la sofferenza finale

La ripresa ha portato una svolta decisiva per la Lucchese. Al 7′, Yeboah ha capitalizzato su un’occasione creata da Benassai, mettendo a segno il tap-in che ha portato la Lucchese in vantaggio. Nonostante l’espulsione di Gucher al 35′ per proteste, la Lucchese ha resistito alla pressione dell’Ancona.

Il finale è stato caratterizzato da occasioni per entrambe le squadre. Rizzo Pinna ha sfiorato il raddoppio con un tiro respinto da Perucchini al 38′, ma Chiorra è stato chiamato a compiere un miracolo al 40′, parando un tiro degli ospiti. La Lucchese ha retto fino al 50′, conquistando la vittoria 1-0.

Una vittoria fondamentale

La Lucchese ha regalato ai suoi tifosi un Natale anticipato con la vittoria contro l’Ancona. Nonostante le difficoltà, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. La vittoria segna la fine del 2023 per la Lucchese, che ora guarda al futuro con fiducia e ottimismo.