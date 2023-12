Fiorentina, gli auguri di Natale del Presidente Commisso

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, Augura un Sereno Natale e un Prospero Anno Nuovo ai Tifosi Viola

Firenze, 21 dicembre 2023 – In una calorosa lettera natalizia, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rivolto i suoi migliori auguri di Natale e Capodanno a tutti i tifosi viola, riflettendo sull’anno trascorso e proiettandosi verso il futuro.

Commisso ha iniziato esprimendo gratitudine per l’anno straordinario del club, sottolineando i risultati positivi della scorsa stagione, con due finali raggiunte e una posizione in campionato che offre la possibilità di tornare in Europa. Ha evidenziato che, nonostante la delusione per non aver vinto un trofeo, il percorso eccezionale compiuto insieme ai tifosi è motivo di orgoglio.

Il 2023 è stato segnato dall’apertura del Viola Park, un sogno diventato realtà grazie al lavoro congiunto di molte persone e alla collaborazione con le autorità locali. Il presidente ha condiviso l’emozione dell’inaugurazione ufficiale il 11 ottobre e l’importante riconoscimento da parte delle istituzioni calcistiche italiane e mondiali, nonché delle istituzioni politiche nazionali.

Commisso ha riferito dei successi del Viola Park, con oltre 40.000 ingressi, 50 eventi, quasi 100 partite ufficiali e numerose attività in soli tre mesi. Ha sottolineato l’orgoglio per la Cappella Santa Caterina, apprezzata e frequentata dai tifosi. Il presidente ha espresso, tuttavia, l’amarezza per non aver ottenuto la possibilità di costruire un nuovo stadio e ha auspicato che il Comune di Firenze porti avanti il progetto di ristrutturazione del Franchi.

Riguardo alla nuova stagione sportiva, Commisso ha celebrato l’attuale quinto posto in campionato, il passaggio del turno in Coppa Italia e la qualificazione agli Ottavi di Conference League. Ha ringraziato anche le giocatrici del team femminile per le loro prestazioni eccezionali.

Il presidente ha dedicato un pensiero alle persone colpite dall’alluvione a Campi Bisenzio, invitando tutti a unirsi nel mostrare solidarietà a chi ha perso i propri cari, la casa e il lavoro. Ha concluso augurando ai tifosi, che amano profondamente i colori della Fiorentina, un Buon Natale e un Felice Anno Nuovo.

La lettera di Commisso si è chiusa con il grido di battaglia “FORZA VIOLA!!!”, testimoniando la passione e l’entusiasmo del presidente per il club.