Azzurri subito al lavoro ieri mattina al Sussidiario dopo la sfida contro il Milan.

La formazione di mister Andreazzoli torna in campo oggi, martedì 9 gennaio, alle ore 11.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena, per poi allenarsi, sempre al mattino alle ore 11.00, mercoledì, giovedì e venerdì (con le ultime due sedute che si svolgeranno a porte chiuse), prima della partenza per Verona dove sabato 13 gennaio alle ore 18.00 allo Stadio Marcantonio Bentegodi affronteranno i gialloblu.