Troppo Milan per l’Empoli, al Castellani non c’è storia

Il Milan si impone con un netto 3-0 a Empoli in una partita che è sembrata un impegno fin troppo facile sotto la pioggia. Le reti di Loftus-Cheek e Giroud hanno suggellato già nel primo tempo una vittoria che consolida la posizione del Milan al terzo posto in classifica.

Giocando con un ritmo poco più che al 50% delle possibilità, i rossoneri hanno infatti dimostrato di essere una squadra di qualità, dominando la prima frazione e portando a casa una vittoria importante che chiude il girone d’andata al terzo posto davanti alla Fiorentina che ieri ha perso a Reggio Emilia.

La partita

La prima occasione per il Milan arriva all’11’, quando Leao, sulla fascia sinistra, serve un preciso cross al centro dell’area per Loftus-Cheek, il quale con un destro preciso mette la palla nell’angolo, portando i rossoneri in vantaggio.

Nonostante i padroni di casa dimostrino buona volontà, non riescono mai a mettere in seria difficoltà Maignan. La squadra di Pioli così riesce a siglare il secondo gol al 28′ su rigore trasformato da Giroud dopo una mano in area di Maleh.

Il secondo tempo prosegue con il Milan in controllo, con Loftus-Cheek e Pulisic che creano diverse occasioni. Al 73′, Cancellieri ha l’occasione migliore per l’Empoli, ma viene fermato da una serie di interventi difensivi del Milan. Nel finale, al 88′, il giovane Traorè chiude la partita segnando il terzo gol su assist di Pulisic.

Niente da fare per Andreazzoli: l’Empoli rimane in zona retrocessione e dovrà cercare rinforzi per migliorare una situazione che al momento sembra preoccupante.

EMPOLI-MILAN 0-3

Empoli (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi (28′ Ranocchia), Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi (29′ st Marin), Maleh; Baldanzi (12′ st Cancellieri); Cambiaghi, Caputo (29′ st Maldini). A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Shpendi, Destro. All.: Andreazzoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (24′ st Bartesaghi), Kjaer (39′ st Gabbia), Theo Hernandez, Florenzi (36′ Jimenez); Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek (24′ st Musah), Leao (39′ st Traorè); Giroud. A disp.: Nava, Mirante, Simic, Romero, Zeroli, Jovic. All.: Pioli

Arbitro: La Penna

Marcatori: 11′ Loftus-Cheek (M), 31′ rig. Giroud (M), 43′ st Traoré (M)

Ammoniti: Calabria, Jimenez (M), Marin (E)