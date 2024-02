Empoli-Fiorentina, tutte le info sulla vendita dei biglietti del derby

Empoli Football Club informa che dalle ore 16.00 di oggi, lunedì 12 febbraio, saranno in vendita i tagliandi per Empoli-Fiorentina, gara valida per la venticinquesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma domenica 18 febbraio alle ore 15.00 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

MODALITÀ DI VENDITA DEI BIGLIETTI

Per i settori di Poltronissima e Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa). Si informa che i biglietti in vendita di Tribuna Inferiore hanno tutti collocazione con limitata copertura e visibilità (Fila C/B/A).

Per i settori di Maratona Superiore e Curva Nord la vendita dei biglietti è riservata ai residenti nei comuni del circondario Empolese Valdelsa e ai residenti nei comuni di San Miniato, Santa Croce e Castelfranco di Sotto o con cittadinanza straniera. Per questi settori la vendita dei biglietti è attiva all’Empoli Store e all’Unione Clubs Azzurri e, per soli possessori della Fidelity Card Empoli Member sottoscritta entro e non oltre il 31 gennaio 2024, online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it

I biglietti del settore di Maratona Inferiore non sono in vendita in quanto il settore è esaurito in abbonamento.

SETTORI INTERO RIDOTTO OVER 65/DONNA/UNDER 18 POLTRONISSIMA € 150,00 € 120,00 TRIBUNA INFERIORE (i biglietti in vendita in questo settore hanno collocazione con limitata copertura, Fila C/B/A) € 70,00 € 55,00 MARATONA CENTRALE € 60,00 € 50,00 MARATONA LATERALE € 50,00 € 40,00 CURVA NORD € 25,00 ND CURVA SUD OSPITI €.25,00 ND

La tariffa Ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 18-02-2006), gli Over 65 (nati prima del 18-02-1959) e per le donne.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Lunedì 12 febbraio gennaio: dalle ore 16:00 alle ore 19:30

Da martedì 13 a sabato 17 febbraio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Domenica 18 febbraio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 13.30. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

ACCREDITI DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITÀ AL 100%

I diversamente abili con invalidità al 100% con il rispettivo accompagnatore (obbligatoriamente maggiorenne) hanno diritto, fino ad esaurimento dei posti riservati, all’ingresso omaggio. Sarà possibile richiedere l’accredito solo ed esclusivamente telefonicamente allo 0571 93471 dalle ore 9.00 di domani, lunedì 12 febbraio, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti dedicati. Le richieste pervenute prima e dopo i tempi indicati non verranno prese in considerazione.

MODALITÀ DI VENDITA OSPITI

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita dalle ore 16.00 di lunedì 12 febbraio, al prezzo di € 25,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). Per questo settore la vendita è riservata solamente a chi ha sottoscritto il programma di fidelizzazione di Acf Fiorentina. La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 17 febbraio; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud. Il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.