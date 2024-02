Panini e Lega Pro per la terza edizione della Digital Collection Serie C

Prende vita la terza edizione della Digital Collection Serie C. Si è tenuta questa mattina, nella sede di Lega Pro, la conferenza stampa di presentazione dell’album interamente dedicato alla Serie C NOW. Ennesimo segnale importante, di crescita, in termini di visibilità per Lega Pro dopo il ritorno della figurina di tutte le sessanta squadre dei tre gironi della Serie C NOW nella collezione Calciatori Panini 2023/2024.

Alla conferenza stampa congiunta con AIC e Panini hanno preso parte illustri protagonisti del panorama calcistico italiano: a fare gli onori di casa è stato il Presidente Lega Pro Matteo Marani che ha dato ospitalità al Direttore Mercato Italia Panini, Alex Bertani, al Presidente AIC Umberto Calcagno, all’ex bomber azzurro con trascorsi tra le fila di Sampdoria, Parma, Fiorentina e Lazio Enrico Chiesa, al campione d’Europa ad Euro2020 Giovanni Di Lorenzo.

Sono intervenuti, inoltre, tre calciatori, uno per ogni girone di Serie C NOW: Antonio Donnarumma, estremo difensore del Calcio Padova, Mirco Antenucci, capitano e bomber della S.P.A.L., e Antonino Ragusa, ala dell’A.C.R. Messina.

Significativo ed emozionante, poi, il video-racconto di Alessandro Marotta, numero nove del Benevento, che ha portato all’interno della propria famiglia la “Digital Collection di Serie C 2023-2024” facendo toccare con mano il valore sociale e tradizionale delle figurine Panini.

“La Digital Collection Serie C non è una semplice collezione, ma rappresenta un ponte tra la tradizione di generazioni che si emozionavano con scambi e giochi di figurine e l’innovazione odierna. Le figurine Panini, sia digitali che cartacee, sono in grado di raccontare le storie di 60 club della Serie C NOW che affondano le proprie radici in 18 regioni d’Italia facendo sognare come un tempo bambini e adulti”, ha dichiarato Matteo Marani, Presidente della Lega Pro.

“Dopo il grande successo delle scorse stagioni, anche quest’anno abbiamo deciso di confermare con entusiasmo la Panini Digital Collection dedicata alla Serie C Now. Un’iniziativa che fin dall’inizio ci è sembrata dare finalmente voce e risposta alle tante richieste degli appassionati e che ci permette di raccontare tutto il movimento della Lega Pro e di continuare il percorso di rinnovamento” – ha affermato Alex Bertani, Direttore Mercato Italia Panini.

Per la Digital Collection, l’azienda modenese ha realizzato le figurine di oltre 1300 giocatori della Serie C NOW con tre album dedicati, uno per ogni girone del campionato. Come nella precedente edizione, si possono ottenere cinque figurine virtuali della Panini Digital Collection Serie C inserendo il codice presente all’interno delle bustine ‘Calciatori 2023-2024’ nella pagina web dedicata https://digitalcollection.mypanini.com/ oppure tramite l’applicazione «MyPanini Digital Collection», disponibile gratuitamente su tutti i principali store digitali.

Toccherà al collezionista scegliere per quale dei tre album della Serie C NOW utilizzare il proprio codice. All’interno della bustina virtuale ci possono essere figurine mancanti o doppie, esattamente come per la collezione fisica, che potranno essere ‘incollate’ sull’album o scambiate rendendo ancor più vicina l’esperienza digitale a quella tradizionale.

Ogni squadra avrà due pagine dedicate, 15 giocatori in figurina nel tradizionale mezzobusto Panini e altri 8 giocatori riprodotti direttamente sull’album. Una volta all’80% del proprio album digitale il collezionista, oltre ad avere accesso al pdf dello stesso, avrà diritto ad acquistare la versione fisica, un box contenente la raccolta completa del girone dell’album completato con le 300 figurine pronte per essere attaccate.

“Siamo particolarmente felici che, per il terzo anno consecutivo, l’album Panini si arricchisca della collezione dedicata alla Lega Pro” – ha detto il Presidente AIC Umberto Calcagno. “Una svolta moderna e al passo coi tempi che riesce a valorizzare, in maniera adeguata e innovativa, la base del nostro movimento professionistico”

Nel corso dell’evento è intervenuto anche il campione d’Europa ad Euro 2020 con la Nazionale Azzurra, nonché capitano del Napoli campione in carica in Italia, Giovanni Di Lorenzo: “La Serie C mi ha aiutato a crescere, mettendomi alla prova, contribuendo a portarmi fino al mio attuale livello. Oggi la seguo con piacere su Sky e NOW e se dovessi dare un consiglio a chi gioca in questo campionato direi di crederci sempre e non mollare mai. Mi auguro che altri ragazzi facciano il mio stesso percorso arrivando fino all’azzurro. Faccio sempre con piacere l’album e dentro ogni collezione ci sono ricordi bellissimi, come quelli degli anni in cui militavo in Serie C”.

Infine, l’ex bomber della Nazionale Enrico Chiesa ha ricordato così i tempi della Serie C: “Sono stati anni fondamentali per la mia carriera, una palestra eccezionale. Ho iniziato e finito il mio percorso calcistico in Serie C, dove sono cresciuto non solo come calciatore, ma soprattutto come uomo. Non posso che ricordare con emozione la mia prima figurina Panini. Vedermi nell’album con cui giocavo da bambino è stata gioia indescrivibile”.

