Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Luca Pairetto di Nichelino l’arbitro di Empoli-Fiorentina, gara in programma domenica 18 febbraio alle ore 15.00 al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Marco Bresmes di Bergamo e Gamal Mokhtar di Lecco gli assistenti; Davide Di Marco di Ciampino il IV uomo; Federico La Penna di Roma 1 il Var e Rosario Abisso di Palermo l’Avar.

Le statistiche

Pairetto è un arbitro internazionale che ha diretto 114 gare in Serie A, 7 in questa stagione. Sono 14 i precedenti con gli azzurri, con 6 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La prima gara è Empoli-Pro Vercelli 2-1 del 3 novembre 2012 sempre in quella stagione, in Serie B, ha arbitrato Cittadella-Empoli 0-0 e Modena-Empoli 2-3. Nel campionato successivo, sempre in serie cadetta, ha arbitrato i successi sul Lanciano (3-0) e sulla Reggina (4-0). Ha poi arbitrato quattro gare in Serie A: Empoli-Cagliari 0-4 del dicembre del 2014, Genoa-Empoli 0-0 dell’ottobre del 2016, Parma-Empoli 1-0 e Napoli-Empoli 5-1 del 2018. Quindi tre direzioni nel campionato 2020/21, la sfida contro il Pordenone terminata 0-0, il successo casalingo per 5-0 contro la Salernitana e quello per 2-0 sul campo del Vicenza. Infine il 2-2 casalingo contro il Genoa del novembre del 2021 e la sconfitta 2-0 a Napoli del novembre del 2022. Sono 8, con 3 vittorie, altrettanti pareggi e 2 sconfitte i precedenti con la Fiorentina.

