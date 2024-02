Si dimette da Garante del Trust Orange Maurizio De Simone

L’Us Pistoiese 1921 SSD ARL fa sapere che il “director” Matilda Jace, nella tarda serata di ieri (martedì 13 febbraio), ha ricevuto e accettato le dimissioni del Garante del Trust Orange Maurizio De Simone.

«Lascio per motivi personali e soprattutto per riportare un minimo di serenità in un ambiente notoriamente diviso anche per causa mia. Mi piacerebbe rivedere il connubio tifo-squadra che potrebbe essere sicuramente determinante per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Lascio con questo auspicio. La proprietà – conclude De Simone – sta rimodulando il club con l’ingresso di nuove figure professionali per riempire le caselle mancanti. Infine, è sempre pronta ad accogliere nuovi investitori intenzionati ad affiancarci o a sostituirci nella gestione della società».