Empoli-Bologna, tutte le info sulla vendita dei tagliandi

Empoli Football Club ricorda che, già da venerdì 8 marzo, sono in vendita i tagliandi per Empoli-Bologna, gara valida per la ventinovesima giornata di Serie A TIM 2023/24 in programma venerdì 15 marzo alle ore 20.45 al Carlo Castellani – Computer Gross Arena di Empoli.

PROMO ABBONATI – Tutti gli abbonati avranno la possibilità di acquistare, per altre persone, fino a 4 biglietti ad un prezzo speciale. La promo sarà attiva unicamente nei punti vendita Empoli Store ed Unione Clubs Azzurri o collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it inserendo il proprio codice tessera nel campo “codice coupon”.

MODALITÀ DI VENDITA

Per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore i biglietti sono disponibili presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa).

Per i settori di Maratona Superiore Centrale i tagliandi sono in vendita su tutto il circuito VIVATICKET con la sola esclusione dei punti vendita della regione Emilia-Romagna oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) con la sola esclusione per i residenti nella regione Emilia-Romagna (con autodichiarazione di residenza). La vendita online per le persone con cittadinanza straniera è sempre attiva.

Per il settore di Maratona Superiore Laterale e Curva Nord la vendita dei tagliandi è riservata ai residenti della Regione Toscana o con cittadinanza straniera ed è attiva nei soli punti vendita della regione Toscana oppure online collegandosi al sito empolicalcio.vivaticket.it (con la sola modalità stampa a casa) sempre per i soli residenti della Regione Toscana (con autodichiarazione di residenza).

Gli Under 14 (nati dal 16-03-2010) avranno diritto ad un tagliando omaggio per i settori di Poltronissima, Poltrona, Tribuna Inferiore, Maratona Superiore e Curva Nord del Carlo Castellani Computer Gross Arena. I biglietti sono disponibili presso i punti vendita speciali Empoli Store e Unione Club Azzurri oppure utilizzano il nostro servizio WhatsApp 3791260302 o la nostra mail biglietteria@empolifc.com. Per ritirare il biglietto “Under14” è necessario che una persona maggiorenne acquisti contestualmente un biglietto nel posto accanto a quello dell’Under 14, oppure sia abbonato in quel settore, e ne garantisca la sorveglianza, esibendo l’apposita autocertificazione sottoscritta da un genitore (disponibile su www.empolifc.com/biglietteria). I minori di 14 anni non possono accedere all’impianto se non accompagnati da un maggiorenne e dovranno entrare insieme ai varchi di pre-filtraggio e tornelli.

I biglietti del settore di Maratona Inferiore non sono in vendita in quanto il settore è esaurito in abbonamento.

Empoli Football Club raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi; ogni abuso e/o utilizzo fraudolento dei biglietti sarà punito a termini di legge.

SETTORI INTERO INTERO ABBONATI RIDOTTO OVER 65/DONNA/UNDER 18 RIDOTTO OVER 65/DONNA/UNDER 18 OMAGGIO UNDER 14 POLTRONISSIMA € 95,00 € 85,00 € 85,00 € 75,00 SÌ POLTRONA € 75,00 € 70,00 € 65,00 € 60,00 SÌ TRIBUNA INFERIORE € 50,00 € 40,00 € 45,00 € 30,00 SÌ MARATONA CENTRALE € 30,00 € 25,00 € 25,00 € 20,00 SÌ MARATONA LATERALE € 20,00 € 15,00 € 15,00 € 10,00 SÌ CURVA NORD € 10,00 ND € 5,00 ND SÌ CURVA SUD OSPITI € 20,00 ND ND ND NO

La tariffa ridotto è valida per gli Under 18 (nati dal 15-03-2006), gli Over 65 (nati prima del 15-03-1959) e per le donne. I bambini nati dal 01/01/2019 hanno accesso gratuito allo Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena senza però aver diritto al posto numerato.

In fase di acquisto presso il portale gestito dalla società fornitrice del servizio di ticketing, potranno essere applicate delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

PUNTI VENDITA

Empoli Store di Piazza della Vittoria

Venerdì 8 marzo: dalle ore 16.00 alle ore 19.30

Sabato 9 marzo: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Domenica 10 marzo e lunedì 11 marzo: dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Da martedì 12 a venerdì 15 marzo: dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle 19:00

Il giorno gara i tagliandi saranno in vendita presse le biglietterie dello Stadio Carlo Castellani – Computer Gross Arena, ubicate presso il campo sussidiario, dalle ore 19.00. Per informazioni sulla vendita o per l’acquisto dei biglietti potete anche utilizzare il nostro servizio WhatsApp 3791260302.

MODALITÀ DI VENDITA AI TIFOSI DEL BOLOGNA

I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti; accesso al settore varchi 01-02-03-04-05) saranno in vendita al prezzo di € 20,00 su tutto il circuito VIVATICKET (la ricerca dei punti vendita VIVATICKET è possibile consultando il sito web www.vivaticket.com) e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda, anche in questo caso, di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi). In fase di acquisto, la società fornitrice del servizio di ticketing, potrà applicare delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente. La vendita dei biglietti per questo settore sarà divisa in due fasi: dalle ore 16:00 di venerdì 8 marzo fino a domenica 10 marzo (compreso), la vendita è riservata esclusivamente ai sostenitori della società Bologna FC fidelizzati; dalle ore 10:00 di lunedì 11 marzo fino alle ore 19:00 di giovedì 14 marzo la vendita sarà libera. Per questo settore non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e non sarà consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi, con la vendita dei tagliandi che terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di giovedì 14 marzo; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud e che il parcheggio dedicato ai tifosi ospiti è situato di fronte al PalaAramini. Infine, si consiglia vivamente di presentarsi all’ingresso del Carlo Castellani – Computer Gross Arena con un congruo anticipo rispetto all’inizio dell’evento.