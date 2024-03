Il Gambia si colora di azzurro

Nelle scorse settimane l’Empoli FC ha collaborato con l’associazione Griot per la realizzazione di un torneo di calcio con i ragazzi di Faji Kunda, un grande villaggio di 38.000 abitanti nella periferia di Banjul, capitale del Gambia. Il torneo è stato organizzato in un campo da calcio in sabbia della scuola St. Charles Lwanga lbs, con l’obiettivo finale di sostenere due squadre del quartiere che partecipano al campionato regionale di Serrekunda, il più importante della zona, che si tiene ogni anno in estate.

Chi è l’associazione Griot

L’associazione Griot da circa 3 anni sta sostenendo la Sare Toubay Lower Basic School, che accoglie (ad oggi) 43 bambini. Il sostegno avviene tramite raccolte fondi a livello volontario di materiale scolastico e donazioni in denaro. I materiali vengono inviati tramite container, mentre i soldi vengono portati personalmente durante i vari viaggi sul campo. Grazie alle donazioni l’associazione è riuscita a pagare le tasse scolastiche per l’iscrizione a scuola di 4 nuove bambine, fornendo inoltre ogni anno un kit scolastico completo a tutti (quaderni, matite, gomme, colori, ecc), oltre al cibo e beni di prima necessità (ciabattine, spazzolino e dentifricio oltre ai vestiti). Per sostenere l’associazione Griot visita il il sito (https://griotintercultura.org/page2/Obiettivi.html)