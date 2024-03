È la notte della Carrarese, rimontata e battuta la capolista Cesena

Dopo 28 giornate di imbattibilità, il Cesena si inchina alla forza della Carrarese allo Stadio dei Marmi.

La squadra romagnola, capolista incontrastata, esce sconfitta in un match che ha visto i toscani prendere il sopravvento, specialmente dopo l’espulsione di Ogunseye al 50′. Riavvolgiamo però il nastro.

La partita ha avuto un avvio molto tattico, con entrambe le squadre che cercavano di studiarsi. Il Cesena ha avuto la prima occasione con una punizione di Adamo e la torre di Silvestri, ma Shpendi non è riuscito a concludere. La Carrarese ha risposto con una conclusione di Capello su schema da punizione, ma il tiro è volato alto. Al 19′, però, è il Cesena a passare in vantaggio con Shpendi, che sigla il suo 18º gol in campionato. La Carrarese non si è arresa e ha risposto con un tentativo di Zanon su calcio d’angolo. I romagnoli provano ad addormentare il gioco ma la Carrarese ha trovato il pareggio prima della fine del primo tempo con Panico, che ha scaricato un destro sotto la traversa.

Gli equilibri cambiano nella ripresa. Il momento decisivo è l’espulsione di Ogunseye al 50′, la Carrarese ha approfittato subito della superiorità numerica e ha segnato il gol del sorpasso al 55′ con una deviazione di Varone.

Nonostante la superiorità numerica, la Carrarese ha dovuto contenere la determinazione del Cesena. Bleve ha compiuto un paio di parate importanti respingendo tra le altre un colpo di testa ravvicinato. Tuttavia, all’80’, la Carrarese ha allungato con Panico che ha sfruttato una respinta di Pisseri. 3-1 e gara quasi finita, se non che nl finale Shpendi ha accorciato le distanze per il Cesena al 90′.

Per il Cesena, questa è la seconda sconfitta in campionato dopo quella all’inizio della stagione contro l’Olbia. La Carrarese, invece, festeggia una vittoria di prestigio contro la capolista, dimostrando di essere una squadra da tenere d’occhio nel prosieguo del campionato.

CARRARESE-CESENA 3-2

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes (36’ st Coppolaro), Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi (18’ st Della Latta), Schiavi (40’ st Zuelli), Cicconi (40’ st Cerretelli); Finotto, Panico (36’ st Palmieri); Capello. In panchina: Tampucci, Mazzini, Di Matteo, Cerretelli, Grassini, Boli, Amato, Belloni.

Allenatore: Antonio Calabro.

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini (22’ st Ciofi), Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, Varone, David (17’ st Saber, 26’ st Pierozzi); Shpendi, Berti (17’ st Coveri); Ogunseye. In panchina: Klinsmann, Siano, Pitti, Coccolo, Valentini, Chiarello, Giovannini. Allenatore: Domenico Toscano.

ARBITRO: Caldera di Como.

RETE: 19’ e 45’st Shpendi, 45+1’ pt Panico, 10’ st Varone (aut.), 35’ st Panico