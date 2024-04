Nicola carica l’Empoli in vista dell’Inter: “Pronti a dare tutto”

Il tecnico dell’Empoli, Davide Nicola, non vuole lasciare nulla al caso in vista del difficile impegno contro l’Inter.

In un’intervista rilasciata prima del posticipo che chiuderà la trentesima giornata di Serie A, Nicola ha suonato la carica per i suoi ragazzi, sottolineando l’importanza di continuare sulla linea competitiva mostrata finora e trasformare il loro impegno in punti concreti per la salvezza.

“Gli azzurri non partono come favoriti sulla carta, ma non vogliamo regalare nulla. Vogliamo continuare su questa linea anche nella parte finale di campionato, per puntare ad una salvezza serena”, ha dichiarato Nicola, evidenziando la determinazione e la volontà del suo team di ottenere risultati positivi anche contro avversari più quotati.

Le parole di mister Davide Nicola in vista di Inter-Empoli

Rivolgendosi alla squadra di Simone Inzaghi, Nicola ha espresso il suo rispetto per l’Inter, sottolineando la capacità della squadra nerazzurra di costruire gioco dal basso e di gestire il ritmo della partita in modo intelligente. Tuttavia, ha sottolineato che anche le grandi squadre possono concedere qualcosa agli avversari, e l’Empoli dovrà essere pronto a sfruttare le opportunità che si presenteranno.

“L’Inter è una squadra completa, altrimenti non sarebbe dove è. Qualsiasi grande squadra può concedere qualcosa agli avversari e noi dovremo essere bravi a concretizzare ciò che abbiamo analizzato in queste settimane”, ha aggiunto Nicola.

Il tecnico toscano ha chiarito che la partita contro l’Inter non sarà facile, ma ha esortato i suoi giocatori a dare il massimo e a non sottovalutare l’importanza dell’obiettivo della salvezza. Con la stagione che entra nella sua fase cruciale, Nicola è determinato a guidare l’Empoli verso il traguardo della permanenza in Serie A.

L’Empoli dovrà riprendere il ritmo dopo la pausa per le nazionali, pronto a sfidare un avversario di alto livello come l’Inter e a lottare per conquistare punti vitali per la propria classifica. La determinazione e la fiducia mostrate da Nicola sono un segnale chiaro che l’Empoli è pronto a dare battaglia fino alla fine.