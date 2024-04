All’asta su Memorabid le maglie indossate da Bastoni, Caprile e Niang

La Onlus Empoli For Charity mette in palio a scopo benefico su Memorabid, la prima casa d’aste dedicata a cimeli ed esperienze sportive in Europa, le maglie indossate in occasione della gara con il Bologna da Tyronne Ebuehi (https://www.memorabid.com/auction/21813), Youssef Maleh (https://www.memorabid.com/auction/21816) e Giuseppe Pezzella (https://www.memorabid.com/auction/21812).

Le maglie presentano la patch speciale Keep Racism out, utilizzata nella 29° giornata di Serie A, non sono state lavate e presentano segni di campo.

Come vincere le maglie?

Vai su Memorabid, partecipa all’asta e sostenete le attività benefiche di Empoli For Charity!