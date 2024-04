Aquilani: “Gara difficile; serviranno consapevolezza ed entusiasmo”

Il Pisa Sporting Club torna a viaggiare, destinazione Brescia per la sfida con le Rondinelle in programma domani (ore 14.00) allo Stadio “Rigamonti”.

Una sfida molto importante che il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani ha così presentato nella rituale conferenza stampa della vigilia: “La squadra sta bene e, nonostante la settimana più corta si è allenata nel modo giusto; fatta esclusione per Barberis (infortunato, ndr) e Barbieri (squalificato, ndr) abbiamo tutti a disposizione. Domani ci aspetta una gara difficile contro una squadra solida che concede pochissimo e gioca sull’entusiasmo; ma quello stesso entusiasmo ce lo dobbiamo portar dietro anche noi dopo il successo di lunedì scorso consapevoli sia della vittoria sul Palermo ma anche del ko di Como. Il modulo? Come ho ripetuto tante volte il nostro non è un modulo prestabilito perché ormai ci adattiamo alla situazione, all’avversario e al modo in cui prepariamo una partita“