Empoli Football Club sbarca su Weibo!

La società azzurra, in collaborazione con Hashtagesport, azienda di marketing specializzata nel supporto all’approfondimento del mercato cinese e degli stati dell’Asia-Pacifica già partner di numerosi club europei, ha lanciato oggi il proprio account ufficiale sulla maggiore piattaforma social cinese.

Una scelta che vuol ampliare ancor più la fan base azzurra, allargando i propri orizzonti verso Oriente e verso un mercato in costante crescita come quello cinese, con la creazione di ulteriori opportunità di marketing, comunicazione e business per i partner del Club.

Sul nuovo profilo, i follower potranno essere in contatto diretto e rimanere costantemente aggiornati sul mondo azzurro, con ulteriori contenuti creati appositamente per il mercato asiatico.