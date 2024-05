Presentato il libro “Arnold e gli Scaldapanchina”

Il Teatro Nuovo ha fatto da palcoscenico al lancio del libro a fumetti “Arnold e gli Scaldapanchina”.

I ragazzi della Scuola calcio nerazzurra, assieme alle rappresentative delle principali squadre di settore giovanile del territorio pisano hanno partecipato questo pomeriggio al lancio di questa importante iniziativa editoriale realizzata dal Pisa Sporting Club assieme alla Almond Entertainment.

E’ nato così “Arnold e gli Scaldapanchina”, con il celebre personaggio nato dalla penna di Philip Osbourne ‘trasportato’ all’ombra della Torre pendente con indosso i colori nerazzurri e protagonista di due storie aventi come filo conduttore valori come il rispetto, l’empatia, la lotta al bullismo e alla discriminazione

Il libro a fumetti, consegnato oggi a tutti i protagonisti di questo evento speciale, non sarà in vendita ma potrà essere richiesto al Pisa Store; con una spesa minima di 10 euro in prodotti ufficiali nerazzurri presso lo Store di via Oberdan (Borgo Largo) si potrà riceverlo gratuitamente.

All’evento hanno presenziato i vertici del Teatro Nuovo che ha siglato con il Pisa Sporting Club un accordo di partnership che nei prossimi mesi garantirà interessanti promozioni ed esclusive a tutti i possessori della Pisa Membership Card.

Assieme a loro anche il Presidente Giuseppe Corrado, accompagnato dai calciatori Gaetano Masucci ed Ernesto Torregrossa in rappresentanza della Prima squadra e da Dante Lucarelli, responsabile del settore giovanile nerazzurro. A descrivere il valore dell’opera e tutti i segreti che stanno dietro la realizzazione di un’opera a fumetti ci ha pensato Dario Gulli, Direttore Creativo della Almond Entertainment e colonna portante del progetto assieme a Roberta Procacci (creazione grafica personaggi e props) e Matteo Deffenu (cover e illustrazioni)

In platea, come detto, i rappresentanti della Scuola Calcio del Pisa Sporting Club e tantissime bambine e bambini delle Società Freccia Azzurra, Scintillapisaest, San Giuliano, Ospedalieri, Marinese, Pisa Ovest e Mda.