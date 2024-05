Junior TIM Cup Keep Racism Out al Viola Park

Al Rocco B. Commisso Viola Park dell’ACF Fiorentina per lanciare tutti insieme un messaggio contro il razzismo e ogni forma di discriminazione attraverso la campagna “Keep Racism Out” Pietro Terracciano, portiere dell’ACF Fiorentina, protagonista dell’incontro con i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Il progetto educativo-sportivo coinvolge i giovani di tutta Italia in un torneo nazionale a cui si affiancano le iniziative a sostegno della campagna “Keep Racism Out” per contrastare ogni forma di discriminazione

Martedì 30 aprile l’ACF Fiorentina ha ospitato la diciassettesima tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. I rappresentanti della Viola hanno accolto nel proprio centro sportivo, il Rocco B. Commisso Viola Park, i ragazzi dell’Oratorio Sant’Andrea Corsini e dell’Oratorio San Piero a Sieve, che hanno potuto trascorrere una giornata indimenticabile a fianco di un grande protagonista della Serie A TIM.

A prendere parte all’incontro targato “Keep Racism Out”, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione, è stato il calciatore Pietro Terracciano, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica, sottolineando l’importanza del rispetto e della collaborazione nello sport come nella vita. I giovani atleti hanno quindi donato a Terracciano la maglia “1 di Noi”, simbolo della competizione JTC | KRO. Presenti all’appuntamento, a sottolineare la sinergia a cui si aspira tra sport di base e professionistico, anche i ragazzi del settore giovanile dell’ACF Fiorentina.

Fratellanza, cooperazione ed integrazione sono infatti i valori di cui lo sport in generale e la Junior TIM Cup | Keep Racism Out in particolare vogliono farsi portavoce, guidando le giovani generazioni in un percorso che metta accoglienza e fairplay sempre al primo posto.

TERRACCIANO: “Ci tenevo in maniera particolare a partecipare a quest’iniziativa perché sono cresciuto con la passione del calcio, ho iniziato a giocare con gli amici del mio paese e sono arrivato fino in Serie A. Spero di aver trasmesso ai ragazzi l’importanza del sacrificio ma anche quella del rispetto per l’avversario, il rispetto deve essere alla base di tutto nella vita quotidiana e, a maggior ragione, nello sport perché in campo ci si divide ma non si è mai nemici”

Tra coloro che hanno dialogato con i ragazzi dell’Oratorio Sant’Andrea Corsini e dell’Oratorio San Piero a Sieve e stimolato la riflessione sulle tematiche del razzismo e della discriminazione, anche Claudia Quattrone, Marketing, Brand and Events Specialist del Club, Oumar Daffe, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A, e Roberto Posarelli, Presidente del CSI Firenze.

La Junior TIM Cup, dalla sua nascita nel 2013 fino al 2023, ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Negli ultimi due anni la Junior TIM Cup ha sposato la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out” e anche quest’anno coinvolgerà gli oratori del CSI su tutto il territorio nazionale in incontri di riflessione e attività educative, che vedranno i campioni dei Club della Serie A TIM, educatori ed esperti interagire con i giovani partecipanti under 14 del torneo.

Continueranno nelle prossime settimane gli appuntamenti del torneo under 14 rivolto agli oratori delle città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2023/2024. I giovani atleti verranno coinvolti in incontri di sensibilizzazione con i campioni del grande calcio, oltre ad essere ospiti dei Club nei tour degli stadi del massimo campionato e in occasione delle partite della JTC | KRO che si disputeranno nei pre-gara dei match della Serie A TIM.