Daniele Orsato di Bologna l’arbitro di Udinese-Empoli

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la trentasettesima giornata del Campionato di Serie A TIM 2023/24.

Daniele Orsato di Schio l’arbitro di Udinese-Empoli, gara in programma domenica 19 maggio alle ore 15.00 al Bluenergy Stadium di Udine. Ciro Carbone di Napoli e Alessandro Giallatini di Roma 2 gli assistenti; Davide Di Marco di Ciampino il IV uomo; Massimiliano Irrati di Pistoia il Var e Daniele Chiffi di Padova l’Avar.

Le statistiche di Orsato

Arbitro internazionale, ha diretto numerose gare tra Mondiali, Europei e Coppe Europee, gare in Serie A, in questa stagione. Sono nove gli incroci con l’Empoli con 3 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. La prima gara risale al campionato 2007/08, quando l’Empoli superò il Palermo 3-1; sempre in quella stagione, Orsato diresse Empoli-Siena 0-2. In seguito ha arbitrato Cittadella-Empoli 2-1, in Serie B. Due le direzioni nel campionato 2014/15: Sassuolo-Empoli 3-1 e Empoli-Cesena 2-0. Orsato ha poi arbitrato Pescara-Empoli 0-4 nel novembre del 2016 e nella stagione 2018/19 la sfida al Castellani con la Lazio, vinta 1-0 dagli ospiti, il pareggio per 3-3 sul campo del Frosinone e la sconfitta 3-2 proprio a Udine. Orsato ha diretto 17 volte l’Udinese, con 7 vittorie friulane, 5 pareggi e 5 sconfitte.