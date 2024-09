Verso Torino-Empoli: il racconto dei precedenti in casa granata

Sfida numero 41 quella di oggi allo Stadio Olimpico Grande Torino tra azzurri e granata. Nei 40 precedenti totali, 15 vittorie per il Toro, 15 pareggi e 10 vittorie azzurre. Parlando delle sole gare giocate a Torino, 20, sono 9 le affermazioni dei padroni di casa, con 5 pareggi e 6 successi empolesi.

La sfida tra Torino e Empoli non sarà una prima nella coppa nazionale, con le due squadre che in Piemonte hanno già giocato due gare. Nel 2002, nel secondo turno, gli azzurri vinsero 2-1 la gara di ritorno a Torino (gol di Saudati e Tavano) conquistando il passaggio del turno; nel 2004 il Torino (nella sfida del girone eliminatorio della competizione) vinse 5-3 con le doppiette di Marazzina e Quagliarella e il gol di Mezzano a render vane le reti di Tavano, Raggi e Cappellini.

Guardando tutti i confronti torinesi, la prima sfida risale alla stagione 1986-87, il primo campionato in assoluto in serie A degli azzurri con il Torino che, nel vecchio Stadio Comunale, vinse 1-0 con gol di Lerda; nuova sfida un anno più tardi e primo successo azzurro a Torino, firmato Della Scala.

Le due squadre si ritrovano di fronte nella stagione 1996-97, Serie B, con l’Empoli di Spalletti nuovamente vittorioso grazie a Bertarelli. Nuova sfida, sempre in B, nel dicembre del 2000 con la vittoria, stavolta, del Torino con una rete di Schwoch. Doppio confronto nella stagione 2002/03: nel secondo turno di Coppa Italia gli azzurri vinsero 2-1 la gara di ritorno a Torino (gol di Saudati e Tavano) conquistando il passaggio del turno; in campionato, nella sfida giocata a Reggio Emilia, la sfida si chiuse 1-1 (reti di Di Natale e Donati) con gli azzurri che, grazie a quel pareggio, conquistarono la matematica salvezza in Serie A.

Ancora doppio confronto nella stagione 2004/05: prima in Coppa Italia il Torino (nella sfida del girone eliminatorio della competizione) vinse 5-3 con le doppiette di Marazzina e Quagliarella e il gol di Mezzano a render vane le reti di Tavano, Raggi e Cappellini; in campionato ecco il primo pareggio, per 0-0. Si arriva così al dicembre del 2006, per la prima gara al nuovo Stadio Olimpico: vince il Torino 1-0, con la rete di Comotto, ma gli azzurri recriminano non poco per un gol di Marianini non visto dalla terna arbitrale. Un anno più tardi torna a vincere l’Empoli, con Vannucchi a regalare i tre punti alla squadra di Cagni.

L’Empoli retrocede, il Torino fa altrettanto una stagione più tardi e le due squadre si ritrovano di fronte nella Serie B 2009/10 con i granata che si impongo per 3-0 (reti di Di Michele, Pratali e Bianchi). La sfida si ripetè nelle due stagioni successivi e vide, purtroppo, altri due successi, entrambe per 2-1 del Torino: nel campionato 2010/11 decisero Iunco e Pellicori, con Marzorati a firmare il gol degli azzurri di Aglietti un anno più tardi Ebagua e Darmian rimontarono l’iniziale vantaggio azzurro di Lazzari.

Arriviamo agli ultimi precedenti, partendo dal 6 maggio 2015 quando un autorete di Padelli dà il successo agli azzurri di Sarri che, grazie a quella vittoria, festeggiarono una meritata salvezza; la stagione successiva decide Maccarone, regalando il successo alla squadra di Giampaolo. Ecco quindi lo 0-0 del settembre del 2017, il successo granata per 3-0 del dicembre del 2018 con le reti di Nkoulou, De Silvestri e Iago Falque ed il 2-2 del dicembre del 2021 con le reti granata di Pobega e Pjaca prima della rimonta azzurra firmata Romagnoli e La Mantia. Chiudono il quadro il pareggio per 1-1 (Lukic a rispondere alla rovesciata di Destro) dell’ottobre del 2022 e la vittoria granata dello scorso dicembre (1-0, Zapata).

Ecco nel dettaglio tutte le sfide giocate a Torino tra granata e azzurri:

1986/87 Serie A Torino-Empoli 1-0

1987/88 Serie A Torino-Empoli 0-1

1996/97 Serie B Torino-Empoli 0-1

2000/01 Serie B Torino-Empoli 1-0

2002/03 Coppa Italia 2° Turno – Ritorno Torino-Empoli 1-2

2002/03 Serie A Torino-Empoli 1-1

2004/05 Serie B Torino-Empoli 0-0

2004/05 Coppa Italia Girone 1 Torino-Empoli 5-3

2006/07 Serie A Torino-Empoli 1-0

2007/08 Serie A Torino-Empoli 0-1

2009/10 Serie B Torino-Empoli 3-0

2010/11 Serie B Torino-Empoli 2-1

2011/12 Serie B Torino-Empoli 2-1

2014/15 Serie A Torino-Empoli 0-1

2015/16 Serie A Torino-Empoli 0-1

2016/17 Serie A Torino-Empoli 0-0

2018/19 Serie A Torino-Empoli 3-0

2021/22 Serie A Torino-Empoli 2-2

2022/23 Serie A Torino-Empoli 1-1

2023/24 Serie A Torino-Empoli 1-0

Fonte empolifc.com