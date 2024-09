La viabilità per il derby Empoli-Fiorentina, come raggiungere lo stadio

Il derby toscano, che si terrà presso lo stadio “Carlo Castellani – Computer Gross Arena”, è uno degli eventi più attesi della stagione in città.

Domenica 29 settembre 2024, alle ore 18, si svolgerà la partita di Serie A Enilive 2024/25 tra Empoli e Fiorentina.

Modifiche alla viabilità

Per quanto riguarda il traffico, sono state annunciate le seguenti misure di chiusura della viabilità: l’area circostante lo stadio sarà chiusa al traffico a partire dalle 14, per permettere l’installazione delle barriere di sicurezza.

In particolare, verrà interdetto l’accesso al quartiere di Serravalle all’altezza della rotatoria sulla statale 67, oltre che su via Bisarnella/viale Olimpiadi e su tutta via della Maratona, la strada adiacente lo stadio.

Le strade interessate dalla chiusura comprendono: via Bisarnella, via Olimpiadi, via Garigliano, via Volturno, via Po, via Adige, via Tevere, via Barzino, via Compagni, via Parini, via Manzoni, via De Coubertin, via Del Discobolo, via Fidippide, via Petri, via Castellani, via Giovanni XXIII, e via del Pentathlon.

I cancelli dell’impianto sportivo apriranno, come di consueto, due ore prima del fischio d’inizio, quindi alle 16.

Accesso per i tifosi della Fiorentina

Per quanto riguarda i tifosi ospiti, l’accesso allo stadio sarà possibile attraverso l’uscita Empoli Est della superstrada Fi-Pi-Li.

Per i tifosi viola l’uscita per la superstrada sarà la stessa utilizzata all’arrivo, ossia Empoli Est. Inoltre, saranno disponibili autobus dedicati per il trasporto dei tifosi ospiti dalla stazione ferroviaria allo stadio.

Dove parcheggiare

Sono disponibili varie aree parcheggio: quella davanti al palazzetto dello sport Aramini, quella del parcheggio della vigilanza privata, il parcheggio di via Bisarnella nei pressi dell’autoscuola e l’area adiacente al parco Mariambini.

Accesso per i tifosi dell’Empoli

Si ricorda ai sostenitori azzurri che possono utilizzare la nuova bretella che collega la zona sportiva con la strada Statale, facilitando sia l’afflusso che il deflusso.

Il deflusso dalla zona dello stadio è previsto dopo le 20.30.