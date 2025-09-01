Chiusa la sessione di calciomercato

Si è chiusa questa sera la sessione estiva di calciomercato 2025.







Sono arrivati in azzurro Franco Carboni (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dall’Inter), Lars Joseph Ceesay (a titolo definitivo dal Malmö), Marco Curto (a titolo definitivo dal Como), Salvatore Elia (a titolo definitivo dallo Spezia), Andrea Fulignati (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Cremonese), Manuel Gasparini, Andrea Ghion (a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dal Sassuolo), Rareș Andrei Ilie (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Nizza), Matteo Lovato (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dalla Salernitana), Brando Moruzzi (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Juventus), Marco Nasti (a titolo temporaneo con diritto di riscatto dalla Cremonese), Nosa Edward Obaretin (a titolo temporaneo dal Napoli), Kevin Pasalic, Pietro Pellegri (a titolo temporaneo con diritto e obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni dal Torino), Edoardo Perin, Edoardo Saporiti e Gerard Yepes.







Hanno invece lasciato l’Empoli Tino Anjorin (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni al Torino), Anders Bølling Asmussen (a titolo temporaneo al Rimini), Valerio Biagini (a titolo definitivo al Pontedera), Federico Brancolini (a titolo temporaneo alla Salernitana), Giuseppe Brugognone (a titolo temporaneo alla Pistoiese), Liberato Cacace (a titolo definitivo al Wrexham), Niccolò Chiorra (a titolo definitivo al Casarano), Mario Crasta (a titolo temporaneo al Follonica Gavorrano), Jacopo Fazzini (a titolo definitivo alla Fiorentina), Darius Falcusan (a titolo definitivo all’Universitatea Craiova), Emiliano Filippis (a titolo temporaneo alla Pianese), Saba Goglichidze (a titolo definitivo all’Udinese), Alberto Grassi (a titolo definitivo alla Cremonese), Emmanuel Gyasi (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni al Palermo), Iwo Kaczmarski (a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni all’Inter), Luca Marianucci (a titolo definitivo al Napoli), Jeremy Moray (a titolo temporaneo al Rimini), Herculano Bucancil Nabian (a titolo temporaneo al Pontedera), Giuseppe Pezzella (a titolo definitivo alla Cremonese), Jacopo Seghetti (a titolo temporaneo al Livorno), Andrea Sodero (a titolo temporaneo alla Pianese), Lovro Štubljar (a titolo definitivo al Groningen), Michele Tempre (a titolo temporaneo al Pontedera), Francesco Pio Vallarelli (a titolo temporaneo alla Reggiana), Filippo Lapo Vertua (a titolo temporaneo all’Ostia Mare).