Oggi in campo gli azzurri convocati in nazionale

Qualificazioni mondiali per Ceesay, qualificazioni all’Europeo di categoria per Guarino, Moruzzi e Popov: ecco gli azzurri convocati in nazionale per i prossimi impegni.
Joseph Ceesay
è stato convocato dalla nazionale gambiana per le ultime sfide di qualificazione al Mondiale 2026 contro Gabon (venerdì 10 ottobre alle ore 15.00 locali al Moi International Sports Centre di Nairobi) e Seychelles (lunedì 14 ottobre, sempre alle 15.00 ora locale, al Cote d’Or National Sports Complex di Saint Pierre)
Gabriele Guarino e Brando Moruzzi
sono stati convocati dal tecnico dell’Under 21 italiana Silvio Baldini per le prossime sfide delle qualificazioni all’Europeo di categoria contro Svezia (venerdì 10 ottobre alle 18.15 allo stadio Dino Manuzzi di Cesena) e Armenia (lunedì 14 ottobre, sempre alle 18.15, allo stadio Giovanni Zini di Cremona).
Bohdan Popov
è stato convocato dalla nazionale ucraina Under 21 per le prossime sfide delle qualificazioni all’Europeo di categoria contro l’Ungheria (venerdì 10 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Fazanerija di Murska Sobota) e la Croazia (lunedì 14 ottobre, sempre alle 18.00, allo Stadion ŠRC Velika Gorica di Velika Gorica.
Impegnato con l’Italia Under 20 anche
Ismael Konate
, in campo con gli Azzurrini al Mondiale in corso di svolgimento in Cile. L’Italia ha chiuso il Gruppo D al secondo posto con 4 punti alle spalle dell’Argentina e affronterà negli ottavi di finale gli Stati Uniti giovedì 9 ottobre alle ore 21.30 allo stadio El Teniente di Rancagua.
Guardando ai giovani azzurri, sono stati convocati Egan con l’Irlanda Under 19, Huqi con l’Albania Under 19, Zanaga con l’Italia Under 18, Pasalic con la Svezia Under 18 e Mezani con l’Albania Under 17.
Continua a leggere su empolifc.com