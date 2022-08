Serie A, risultati 3a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Come l’anno scorso il primo KO dell’Inter di Inzaghi arriva per mano dell’ex squadra del mister piacentino. La Lazio di Sarri, infatti, si impone col punteggio di 3-1 nel match del venerdì all’Olimpico.

L’altro big match di giornata, Juventus-Roma, termina con un segno X, 1-1. A rete le due punte tanto attese: Vlahovic e Abraham.

Senza storia la partita del Meazza col Milan che fa 2-0 sul Bologna con un gol per tempo. Leao e Giroud i marcatori.

L’Udinese in rimonta supera il Monza al Brianteo, 1-2. Stesso punteggio (ma andamento del match diverso) in Cremonese-Torino, 1-2.

E’ pareggio per 2-2 in Spezia-Sassuolo.

Nei match di questa domenica goleada della Salernitana contro la Sampdoria, 4-0. Fra i marcatori anche l’ex Bonazzoli. L’Atalanta passa a Verona di misura, 1-0, grazie a Koopmeiners.

Finisce in parità, 1-1, Lecce-Empoli e primo punto in questo torneo per i pugliesi.

Mentre è 0-0 e tante emozioni in Fiorentina-Napoli.

