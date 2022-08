Viola, prestazione da grande squadra contro il Napoli

Non ci sono i tre punti al novantesimo, ma gli applausi del Franchi spiegano tutto. Ancora uno 0-0, il terzo di fila dopo non averne mai visto nella gestione di Vincenzio Italiano, un pareggio che vale tanto.

La cronaca

Al Franchi si chiude 0-0, una gara giocata alla pari contro i partenopei Nel primo tempo è soprattutto la Fiorentina a provarci, con le occasioni per Bonaventura e Sottil. Prima del riposo errore della Fiorentina in uscita con l’imbucata di Mario Rui per Zielinski che la mette in mezzo. Gollini smanaccia sulle mani di Osimhen che segna ma si trovava in fuorigioco. Si resta sullo 0-0.

Il Napoli parte bene nella ripresa e va a un passo dal gol con Lozano. Dall’altra parte è Barak a sfiorare il vantaggio quando al 63′ arriva la ipartenza di Kouamé che scarica su Sottil, palla per il ceco che se la aggiusta sul sinistro e la piazza: sfiorato il palo a Meret immobile. Al 74′ rischio in contropiede, con la puntata di Raspadori che non coglie impreparato Gollini. Ma la Fiorentina non era rientrata nel migliore dei modi… Gollini si ripete su Politano, mentre i viola tentano la via del gol ma nessuna delle due riesce ad avere la meglio sull’altra.

Aggiornamento 29/08/2022 Momenti di tensione al fischio finale di Fiorentina-Napoli. Luciano Spalletti si è avvicinato al pubblico delle prime file del Franchi e ha litigato faccia a faccia con un tifoso, che prima gli tira una bottiglietta in testa poi prova a schiaffeggiarlo .