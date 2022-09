Serie A, risultati 5a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Fragoroso tonfo della capolista Roma a Udine.

Dybala e compagni che fino a oggi avevano raccolto 10 punti e incassato 1 solo gol (fra l’altro su calcio da fermo allo Juventus Stadium), incassano dai bianconeri 4 reti e si vedono raggiungere in classifica proprio dall’Udinese.

E’ del Milan il derby. Sotto di una rete, Brozovic, i rossoneri trascinati da un super Leao (doppietta più assist) finiscono per vincere 3-2 e portarsi a più due proprio dai cugini nerazzurri dell’Inter.

Andamento simile in Lazio-Napoli, con i partenopei che incassano la rete di Zaccagni dopo appena 4 minuti ma grazie a Kim (secondo centro in questa Serie A) e Kvaratskhelia ribaltano il match e mettono le mani sui tre punti.

Fa 1-1, con le solite critiche sul gioco, la Juventus sul campo della Fiorentina.

Finisce con un pareggio ad occhiali, vale a scrivere per 0-0, la prima in Serie A fra Cremonese e Sassuolo. Per i grigiorossi si tratta del primo punto nel torneo, per il suo coach…





Continua a leggere su footstats.it