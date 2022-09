Serie A, risultati 7a giornata 22-23, classifica e prossimo turno

Atalanta e Napoli prime in classifiche alla sosta per gli impegni delle nazionali.

Perché i nerazzurri di Bergamo sbancano l’Olimpico di Roma con una rete di Scalvini al 35’ del primo tempo. Lo 0-1 non cambierà più fino al triplice fischio finale.

Al Meazza rossonero succede, invece, tutto nel secondo tempo: Politano su rigore, Giroud, Simeone per il 2-1 del Napoli sul Milan.

Prima, storica vittoria del Monza in Serie A. Fra l’altro con una ‘vittima’ illustre. Al Brianteo i biancorossi superano la Juventus per 1-0 grazie a un centro di Gytkjaer. Lo stesso giocatore che qualche mese fa aveva trascinato il Monza in Serie A grazie a 5 marcature nel corso dei play-off promozione.

Da segnalare, sempre in Monza-Juventus, l’esordio vincente sulla panchina dei lombardi di Raffaele Palladino (fra l’altro ex bianconero).

All’ora di pranzo era toccato all’Inter alzare bandiera bianca sul campo dell’Udinese. Nonostante…





Continua a leggere su footstats.it