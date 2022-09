Serie B, risultati 3a giornata 22-23

Ascoli e Genoa si prendono la vetta della classifica di Serie A.

I bianconeri marchigiani superano, con uno scatenato Gondo, il Palermo per 3-2. I rossoblù liguri, grazie a Ekuban, sbancano Pisa per 1-0.

Alle spalle di questa coppia il Brescia, che fa 1-0 nel derby col Como, il Cosenza, sconfitto per 0-1 a Parma, il Frosinone, stoppato da una doppietta di Forte a Benevento con i giallorossi che fanno 2-1, e la Reggina, che sommerge per 4-0 il Sudtirol.

Di seguito tutti i risultati della 3a giornata della Serie B 2022/2023, i marcatori di ogni singolo match, le prime posizioni della classifica, il prossimo turno di campionato in programma il 2, 3 e 4 settembre 2022.



I risultati della 3a giornata della Serie B 2022/2023

Modena-Ternana 4-1 (Diaw rig. – Capuano aut. – Favilli – Falcinelli – Tremolada)

Palermo-Ascoli 2-3 (3 Gondo – Brunori – Segre)

Spal-Cagliari 1-0 (La Mantia)

Benevento-Frosinone 2-1 (2 Forte – Garritano)

Cittadella-Venezia…





