Serie B, risultati 7a giornata 22-23

Con un tennistico 6-2 sulle Rondinelle, la matricola Bari raggiunge in vetta alla classifica di Serie B la Reggina e lo stesso Brescia.

Da segnalare l’ennesima gara a segno, sono 6 di fila, di Walid Cheddira, autore di una doppietta.

I pugliesi oltre ad aggiudicarsi il testa a testa con i lombardi, approfittando del passo falso dell’altra capolista, la Reggina di Inzaghi, che a Modena perde per 0-1 (Diaw man of the match).

A ridosso di questo tris, Reggina-Bari-Brescia, si piazza il Genoa che vince ancora una volta lontano da casa, siamo a 3 su 4, facendo 2-0 a Ferrara contro la Spal.

In zona promozione anche la Ternana che sbanca il Tombolato di Cittadella per 2-0.

La sfida fra i campioni del mondo Buffon, in campo, e Grosso, in panchina, sorride al primo. Parma-Frosinone finisce 2-1 con 2 rigori, entrambi per i gialloblù, e due espulsioni.

La 7a giornata della Serie B 2022/2023 si era aperta col 3-1 del Cosenza sul Como.

Fra gli altri risultati da segnalare Cagliari-Venezia…





