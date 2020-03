Il Presidente Ghirelli scrive al Presidente della Giana, Oreste Bamonte

Caro Oreste,

per raggiungere un traguardo di rilievo come il tuo, proprio oggi 30 marzo, ci sono due elementi, che hanno accompagnato questo percorso. Sono coraggio e cuore, che rappresentano la linfa vitale nel calcio, ma prima di tutto nella vita. Complimenti per i 35 anni alla guida di un club modello con una lunga storia come la Giana Erminio, che si contraddistingue anche per declinare il calcio ai valori. La bontà del lavoro svolto dalla tua società è attestata non solo dai risultati ottenuti sul campo, ma anche dall’attivita’ di formazione tecnica e umana dei giovani. Viviamo un momento complesso, incerto e complicato. E sono proprio il coraggio e il cuore che non dobbiamo mai dimenticare. Sono alleati della vita. Ad maiora, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro