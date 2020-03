Il Crotone, Strizzolo e Djuric sanno come usare la testa

Nella Serie B 2019/2020 ogni 5 gol marcati 1 è figlio di un colpo di testa.I numeri prima della pausaLe 279 gare disputate in cadetteria dallo scorso agosto hanno generato 694 gol. Una media di quasi 2,5 reti/match. Quelle arrivate con un colpo di testa (su azione, corner, punizione) ammontano a 141. In altre parole rappresentano il 20,3% del totale.Frazionando una gara in spezzoni da quindici minuti possiamo redistribuire i 141 gol rintracciati all’interno di sei differenti blocchi.

1-15: 23

16-30: 18

31-45+: 22

46-60: 19

61-75: 21

76-90+: 38



Quindi, nei secondi tempi si segna più che nei primi, 78 a 63, anche se la differenza non è così marcata.

Cercando poi le ‘incornate’ decisive per acciuffare una vittoria o scongiurare una sconfitta, ne individuiamo 64 (il 45,4% del totale).



La classifica per club

Tutti e venti i club di cadetteria…