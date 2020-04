“Catania aiuta Catania”: campagna di solidarietà cittadina su gofundme.com

Il Calcio Catania raccoglie e diffonde l’invito a donare formulato dal sindaco di Catania Salvo Pogliese, che ha lanciato un’iniziativa solidale mirata a garantire un sostegno alle famiglie in difficoltà.

Comune di Catania – Comunicato stampa del 28 marzo 2020

Il sindaco Salvo Pogliese con un proprio provvedimento urgente ha aperto una campagna di solidarietà cittadina “CATANIA AIUTA CATANIA” con il sistema digitale di crowdfunding per aiutare le numerose famiglie catanesi a causa dell’emergenza del coronavirus. Per chi vuole donare è semplicissimo.

Il link di raccolta fondi a cui collegarsi, da pc o smartphone, è: https://www.gofundme.com/f/catania-aiuta-catania. Cliccando su “Fai una donazione” da donare alla causa “Catania aiuta Catania”, si indica la somma, anche di piccola entità, minimo 5 euro; inserire il proprio nome (ma si può donare anche in maniera anonima) e i dati della propria carta di credito. La piattaforma GoFundMe – che si sostiene grazie alle offerte che i donatori possono lasciare facoltativamente in fase di donazione – protegge, verifica e valida la transazione nella massima sicurezza e trasparenza.

“A Catania – ha spiegato il sindaco Salvo Pogliese – ci sono migliaia di famiglie nella difficoltà oggettiva di poter provvedere al sostentamento, aggravato oggi dall’emergenza Coronavirus. Non possiamo più aspettare. È per questa ragione che il Comune di Catania ha deciso di avviare una campagna di raccolta fondi straordinaria, in cui abbiamo bisogno dell’aiuto e della generosità di tutti: imprenditori, aziende e semplici cittadini, ciascuno secondo le proprie possibilità, si sentano chiamati all’appello. I fondi raccolti saranno destinati per acquisto pacchi spesa e/o buoni spesa e devoluti al Banco Alimentare che provvederà, con l’ampia rete di strutture caritative convenzionate e l’ausilio di protezione civile e altri gruppi di volontariato, ad aiutare concretamente i cittadini in difficoltà. Oggi – ha concluso Pogliese – come catanesi, siamo chiamati a dare il nostro contributo, manifestando sensibilità e solidarietà verso chi non riesce neanche ad acquistare i beni di prima necessità per sé e per i propri cari. Aiutateci a condividere”.