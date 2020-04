La Ghirlandina, patrimonio Unesco, illuminata di gialloblù per il compleanno del Modena F.C.

Il compleanno del Modena si avvicina, domenica 5 aprile saranno 108 le candeline da spegnere idealmente sulla torta. In un momento storico molto particolare, il club di viale Monte Kosica ha preparato una serie di piccole iniziative pensate per la città e i tifosi. Tutto è cominciato con la scelta dell’inno da ascoltare su 1912 Station e da votare sul profilo ufficiale Modena F.C 2018, nei prossimi giorni ci saranno alcune grafiche celebrative sui social, poi da venerdì 3 alle ore 19 a lunedì 6 aprile alle 6 la Ghirlandina sarà illuminata di gialloblù diventando il vessillo più grande di tutta la storia del club: “In un momento così delicato – dice il direttore generale Roberto Cesati – abbiamo pensato di fare un piccolo regalo alla città e ai nostri tifosi in occasione di questo 108° compleanno. L’accensione della Ghirlandina, monumento simbolo della città e patrimonio Unesco insieme a Duomo e Piazza Grande, sarà un modo per tenere ben salda l’unione fra il club e la sua gente. Ringrazio il Comune che si è attivato immediatamente permettendoci di realizzare questa nostra idea. Ora nel week end non resta che gustarsi lo spettacolo, ovviamente a distanza, senza uscire di casa”.

L’ultimo appuntamento previsto è il flashmob di domenica alle 20.30, quando tutti i tifosi sono invitati ad affacciarsi al balcone o alla finestra di casa, indossando una sciarpa o sventolando una bandiera, poi dovranno intonare il coro: Al Modna oh oh, al Modna oh oh. La squedra più forta ca ghe. Al Modna al Modna alè