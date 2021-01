Serie C 20-21, i risultati della 19a giornata

Con le gare di questo weekend è terminato il girone d’andata della Serie C, a parte i match da recuperare nelle prossime settimane.

Queste le locomotive dei tre gironi: nell’A in vetta con 42 punti c’è il Renate che ha un vantaggio di +5 sul Como (ma i lariani mercoledì recupereranno la trasferta di Alessandria valida per la 18esima giornata); nel B il Sudtirol è a 37, +1 sul Padova che ha una gara disputata in meno (quella interna contro il Carpi); nel C dominio incontrastato della Ternana che con 46 è a +8 sul Bari.

Di seguito tutti i risultati della 19a giornata e le classifiche della Serie C 2020/2021, gironi A, B e C.

Risultati 19a giornata

Serie C girone A

Albinoleffe-Lecco 0-0

Como-Novara 1-0

JuventusU23-Piacenza 1-1

Lucchese-Renate 1-1

Olbia-Grosseto 3-2

Pergolettese-Pontedera 2-0

Pistoiese-Giana Erminio 1-1

Pro Patria-Alessandria 0-0

Pro Sesto-Livorno 1-1

Pro Vercelli-Carrarese 3-1



Continua a leggere su footstats.it