Serie C e non solo, la nuova offerta Eleven Sports per lo streaming

Occasione imperdibile: ELEVEN SPORTS lancia una nuova offerta a €29,99 dedicata a tutti gli appassionati di sport.

Eleven Sports è sempre attenta alle esigenze dei propri utenti e, dopo aver implementato i propri contenuti acquisendo tutte le competizioni internazionali di basket fino al 2025, abbassa i prezzi. I tifosi potranno così godere di tutta l’offerta stagionale, che oltre al calcio di Serie C presenta in palinsesto contenuti premium come Eurolega, Eurocup e le qualificazioni ai mondiali di basket 2023, a soli 29,99€.

Un’occasione imperdibile per accedere a tutti gli eventi live della piattaforma oltre alla ricca offerta di contenuti extra on demand esclusivi.

Tutti gli appassionati di sport potranno abbonarsi direttamente dal sito elevensports.com e poi fruire dei contenuti attraverso il dispositivo preferito: desktop, dispositivi mobili, smart tv, Chromecast e app scaricabili dagli store.