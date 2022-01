Calciomercato Live: un nuovo format dedicato alla Serie C

Il campionato di Serie C ha appena passato il giro di boa e in ognuno dei tre gironi i giochi sono tutt’altro che scritti. A stravolgere gli equilibri potrebbe arrivare una sessione invernale di calciomercato che potrebbe rivelarsi davvero decisiva come non mai.

Tante le contrattazioni già in corso con tante squadre pronte a correre ai ripari e rinforzarsi in vista della seconda fase di stagione. Un momento chiave a cui Eleven Sports intende dare grandissimo risalto con il lancio di “Calciomercato Live”, un nuovo format dedicato esclusivamente al calciomercato della Serie C.

Un modo per arricchire la propria offerta e creare un legame ancora più forte con i fan.

“Calciomercato Live” rappresenterà quindi un momento di grande approfondimento che accompagnerà gli utenti nelle prossime settimane, con la possibilità di restare aggiornati su tutte le novità e sui principali movimenti.

Dove vederlo



Per tutto il mese di gennaio due appuntamenti settimanali di circa 30 minuti, in onda ogni lunedì e venerdì, a partire dalle ore 17.30 su www.elevensports.com e sulla pagina ufficiale Facebook. Il primo appuntamento è previsto per lunedì 10 gennaio con servizi, curiosità, focus, grafiche e gli interventi degli addetti ai lavori per parlare degli ultimi colpi e delle trattative più calde e che vedrà la conduzione di Danilo Sorrentino e Mirko Fusi.

Grande spazio al dialogo con i tifosi che, attraverso i commenti del profilo facebook ufficiale, potranno porre domande in tempo reale e interagire con i conduttori e con gli ospiti.

Ad arricchire il racconto, infatti anche la collaborazione di giornalisti esperti del settore, appartenenti alle principali redazioni che si occupano di Serie C e in particolare di calciomercato, come “La Casa di C” e “TuttoC”.