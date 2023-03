Il Catanzaro premiato per la promozione in serie B

Bella festa allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro.

Al termine della partita Catanzaro-Pescara valida per la 34a giornata di campionato, si è svolta la premiazione del Catanzaro, il club giallorosso che sette giorni fa ha staccato il pass per la promozione in Serie B vincendo il girone C del campionato 2022/23 di Lega Pro. La squadra del Presidente Floriano Noto è stata premiata da Matteo Marani, Presidente della Lega Pro e da Emanuele Paolucci, Segretario Generale Lega Pro.

Sono state consegnate al tecnico dei calabresi, Vincenzo Vivarini e alla sua squadra, le medaglie “Campionato Serie C – Girone “C” come prima classificata 2022-2023” e la Coppa “Campionato Serie C 1ª Classificata Girone “C” 2022-2023”.

La partita tra Catanzaro e Pescara è finita 2-2 in virtù della doppietta di Lescano per gli abruzzesi e delle reti di Curcio e Cianci per i padroni di casa.