Fiorentina a Prato, gli ultras lanieri non ci stanno

Non c’è solo Empoli a dire no ai tifosi viola. La proposta del coordinatore di Forza Italia Prato, Francesco Cappelli, di far giocare la Fiorentina a Prato non è stata accolta positivamente dai tifosi locali.

La scelta di Prato e dello Stadio Lungobisenzio come sede delle partite della squadra viola ha infatti sollevato numerose critiche, a causa dell’inadeguatezza della struttura e dei possibili problemi di sicurezza.

Non sono pochi i cittadini che temono che l’affluenza di pubblico alle partite della Fiorentina possa causare problemi di ordine pubblico e mettere a rischio la sicurezza degli spettatori. Inoltre, molti lamentano l’assenza di investimenti nella struttura dello stadio e nei servizi ad esso collegati, che potrebbero invece rappresentare un’opportunità di sviluppo per la città.

Gli ultra intanto hanno pubblicato un post esplicativo sulla loro contrarietà.

Nonostante le critiche, tuttavia, parte della politica locale sembra intenzionata a proseguire sulla strada intrapresa, sostenendo che la scelta di Prato come sede delle partite della Fiorentina possa rappresentare un’importante occasione di visibilità per la città. Resta da vedere se l’iniziativa porterà i risultati sperati, o se si trasformerà in un’altra polemica con protagonista la politica regionale.