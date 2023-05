L’Under 16 di Lega Pro con la Ternana

Firenze, 17 maggio 2023. Interessante test amichevole per la Rappresentativa Under 16 di Lega Pro che mercoledì 24 maggio alle ore 15, a Coverciano, affronterà i pari età della Ternana. I giovani del commissario tecnico Daniele Arrigoni si raduneranno il giorno prima e svolgeranno un allenamento di rifinitura sempre sul campo di Via D’Annunzio.

Questi i 22 convocati per la gara di Coverciano

Portieri: Alessandro Fioravanti (A.Montevarchi), Alessandro Ghisleri (Pro Vercelli)

Difensori: Augusto Antonacci (Cesena), Lorenzo Zaffalon (Cesena), Alfredo Nespoli (Alinoleffe), Niccolò Rizzo (Siena), Andrea Moscati (Vicenza), Giovanni Castaldi (Foggia), Andrea Collaro (Catanzaro), Francesco Podrini (Vis Pesaro)

Centrocampisti: Lorenzo Farina (Albinoleffe), Gabriele Uliana (Padova), Alessandro Zonta (Vicenza), Angelo Pirrone (Pordenone)

Attaccanti: Filippo Delcarro (Albinoleffe), Filippo Armanini (Feralpisalò), Raffaele Spanò (Foggia), Alessio Cacciamani (Ancona), Sebastian Luis Drago (Triestina), Carmelo D’Antona (Lucchese), Mattia Merlo (Alessandria), Gianmarco Baglivo (Virtus Francavilla)

Commissario tecnico: Daniele Arrigoni

Collaboratore tecnico: Luigi Corino

Collaboratore tecnico: Oriano Renzi

Collaboratore tecnico: Dino Valentini

Medico: Luca Scarfuri

Massaggiatore: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team Manager: Paolo Pastore