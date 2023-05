“La Fiorentina proverà a ribaltare il risultato e ne avrà anche la possibilità”, parola di Marchionni

Marco Marchionni a SuperNews: “Coppe Europee? Roma, contro il Leverkusen partita ad alta intensità, la Fiorentina può ribaltare il risultato. Spalletti e Dionisi top allenatori della Serie A”

In esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse è intervenuto Marco Marchionni, ex calciatore ed attuale allenatore del Novara. Diversi i temi toccati, tra cui le sfide di Roma e Fiorentina nelle semifinali di Europa e Conference League. Inoltre, Marchionni ha fatto i nomi di Spalletti e di Dionisi come attuali migliori allenatori della Serie A.

In Europa League, la Roma di Mourinho arriva incerottata e stanca: come la vede contro il Bayer Leverkusen?

“Anche per la Roma sarà una partita difficile, ma nonostante sia incerottata e stanca, in questo tipo di partite la fatica e i problemi passano in secondo piano. Ci si gioca la finale e le energie nervose faranno la differenza, sarà una partita ad alta intensità. Le possibilità ci sono eccome”.

Passiamo alla Fiorentina: dopo la sconfitta in casa, proverà a ribaltare il tutto in Svizzera? Partita alla portata per la Viola?

“In Europa partite alla portata non ce ne sono, perché è tutto molto diverso dal campionato. È normale che la Fiorentina proverà a ribaltare il risultato e ne avrà anche la possibilità, nonostante il Basilea sia una buona squadra, come ha dimostrato a Firenze”.

Lei ora è allenatore: il miglior attuale allenatore della Serie A?

“Luciano Spalletti senza ombra di dubbio è l’allenatore che ha fatto meglio di tutti con il suo Napoli. Anche Dionisi con il Sassuolo ha dimostrato che può ambire a palcoscenici importanti”.

