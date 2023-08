Serie C: i diritti televisivi a Sky per le stagioni 2023/2024 e 2024/2025

È stata ufficialmente annunciata l’assegnazione dei diritti televisivi per il “Pacchetto Nazionale Pay” della Serie C per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025.

La Lega Pro ha emesso un comunicato stampa il 9 agosto 2023, condividendo la decisione di assegnare i diritti a Sky Italia S.r.l., in seguito a una procedura competitiva che si è conclusa con l’offerta da parte di Sky Italia e Dazn Sports Media Ltd.

La Lega ha preso in considerazione le offerte presentate da entrambi gli operatori e ha stabilito che, nonostante l’offerta di Sky Italia fosse inferiore rispetto al corrispettivo individuato nell’invito a offrire, essa risultava essere economicamente congrua e soddisfacente. Inoltre, l’offerta di Sky Italia è risultata essere superiore a quella presentata da Dazn Sports Media Ltd., il secondo operatore.

La decisione è stata presa in linea con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 9/2008 e le Linee Guida approvate dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni il 23 giugno 2022, nonché il provvedimento dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato datato 14 giugno 2022.

La scelta di assegnare i diritti TV a Sky Italia S.r.l. è stata guidata anche dalla volontà della Lega di definire la procedura in tempi celeri, in modo da poter pianificare e attuare tutte le attività necessarie per la trasmissione in diretta degli eventi legati alla Serie C, considerando l’imminente inizio delle competizioni.

La notizia ha suscitato grande interesse tra gli appassionati del calcio italiano, in quanto garantirà una copertura televisiva di alta qualità delle partite di Serie C per le prossime due stagioni. La decisione rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della distribuzione dei diritti audiovisivi nel panorama calcistico nazionale.