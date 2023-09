Conoscere il regolamento della Coppa Italia Serie C 2023-2024

Alla Coppa Italia Serie C 2023-2024 sono iscritte d’ufficio le società che risultano ammesse al Campionato Serie C NOW 2023-2024.

Il Primo Turno Eliminatorio è disputato da tutte le società, con esclusione di n. 4 società, individuate tra quelle ammesse a partecipare alla Coppa Italia 2023-2024 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, che accedono direttamente al Secondo Turno Eliminatorio come “teste di serie”.

Le 4 società ammesse come “teste di serie” direttamente al Secondo Turno Eliminatorio sono così individuate:

– la società vincitrice della Coppa Italia Serie C 2022-2023;

– le tre società meglio classificate al termine della regular season del Campionato Serie C 2022-2023 individuate tra quelle ammesse alla Coppa Italia 2023-2024 organizzata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (esclusa la vincitrice della Coppa Italia Serie C 2022-2023).

