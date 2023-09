Atalanta rimontata e battuta, la Fiorentina c’è

Una vittoria in rimonta, sofferta ma voluta e conquistata. C’è tutta la Fiorentina di Vincenzo Italiano tra pregi e difetti nei tre punti conquistati contro l’Atalanta. A partire dall’undici iniziale dove, tra sorprese e conferme, troviamo nuovamente Terracciano titolare con Nico Gonzalez che gioca con le fatiche sudamericane sulle gambe accanto a Brekalo e Nzola. Sorpresa? Non troppo, se non per Parisi – atteso – che prende il posto di capitan Biraghi in una difesa dove torna al centro Quarta.

La gara inizia nel peggiore dei modi. Bergamaschi in palla e in controllo, Atalanta in vantaggio con un tiro di T. Koopmeiners al 20′ su assist di M. de Roon. Un gol nato da alcune sbavature che sembra poter decidere gli equilibri della partita, ma i viola correggono i propri errori e iniziano a conquistare spazi di manovra. Nel momento clou pareggia Jack Bonaventura al 34′ con una perla su assist di Nico Gonzalez. Prima del riposo arriva il raddoppio viola con Martinez Quarta che vola sul cross di Duncan e mette in rete il 2-1.

Non ci sono cambi all’intervallo, arriva il pareggio dell’Atalanta a inizio ripresa Lookman dopo un triangolo calcia di forza sul primo palo appena entrato in area al 7′ del secondo tempo.

La gara la decide Kouamé: splendida azione partita da Beltran che dopo aver saltato due avversari, passa la palla a Brekalo, sbaglia Adopo che devia verso il centro dell’area e Kouamé è velocissimo e in spaccata segna il terzo gol della Fiorentina al Franchi della giornata.

Festa grande al Franchi, per una volta non c’è da aggiungere altro.

Gli highlights

Tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Crhistensen; Dodo (29′ st Biraghi ), Milenkovic, Quarta, Parisi; Duncan (43′ st Barak), Mandragora (19′ st Arthur); Bonaventura, Gonzalez (19′ st Kouame), Brekalo; Nzola (29′ st Beltran). Allenatore: Italiano

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (14′ st Zortea), De Roon, Ederson, Ruggeri (35′ st Miranchuk); Koopmeiners (29′ st Adopo); De Ketelaere (14′ st Scamacca), Lookman (14′ st Pasalic). Allenatore: Gasperini

Arbitro: Pairetto

Marcatori: 20′ Koopmeiners (A), 35′ Bonaventura (F), 45′ Quarta (F), 8′ st Lookman (A), 31′ st Kouame (F)

Ammoniti: De Roon (A), Zortea (A), Parisi (F)