Rai2, in diretta TV e streaming il derby Torres-Olbia

Ancora una volta Rai 2 ospita le Serie C NOW e lo farà con la diretta del derby sardo tra Torres e Olbia.

Torres-Olbia su Rai2

Fischio d’inizio, del match valido per la terza giornata di ritorno del girone B, in programma per domenica 21 gennaio 2024, ore 16.

Sarà il terzo appuntamento, targato Serie C NOW, che verrà trasmesso in diretta su Rai 2 di domenica pomeriggio, dimostrazione di crescita e visibilità di un campionato che attira milioni di tifosi, coinvolgendo 60 città italiane e 18 diverse regioni.

Lega Pro e Rai ancora insieme nella stagione sportiva 2023/2024 per una straordinaria vetrina sulla Serie C NOW, sempre in diretta su Sky ed in streaming su NOW, per alimentare la passione ed il seguito in termini di pubblico.