Serie A in campo contro il diabete, la scelta della Lega con FeSDI

In occasione della 21ª Giornata di Serie A TIM sarà promossa la campagna “Nella cura del tuo diabete non sei MAI solo, c’è una squadra intorno a te! Rivolgiti al tuo diabetologo”

La Lega Serie A scende in campo a fianco di FeSDI Federazione Società Diabetologiche Italiane AMD e SID, supportando la campagna “ Nella cura del tuo diabete non sei MAI solo, c’è una squadra intorno a te! Rivolgiti al tuo diabetologo “.

In occasione della 21ª Giornata di Serie A TIM, in tutti gli stadi sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, mentre in televisione, in Italia e all’estero, andrà in onda una grafica dedicata al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani.

Questa iniziativa mira a sottolineare che ogni persona con il diabete, nella gestione di questa condizione complessa, ha a disposizione un team di esperti, composto da medici, infermieri, dietisti ed educatori del diabete, pronti a offrire un supporto completo e personalizzato. Il diabetologo è il fulcro di questa squadra, guidando il percorso di gestione della malattia.

Il diabete è una delle più diffuse malattie croniche non trasmissibili e rappresenta una patologia complessa, che, per il suo forte impatto socioeconomico e sanitario, necessita di una forte attenzione. In Italia le persone con diabete sono circa 4 milioni, e si stima che un ulteriore milione sia affetto dalla malattia senza che essa sia mai stata diagnosticata. Se non diagnosticato, diagnosticato tardivamente o non trattato appropriatamente il diabete può causare complicanze severe, che coinvolgono diversi organi e apparati, incidendo negativamente sul benessere della persona e condizionandone pesantemente la qualità e l’aspettativa di vita.

FeSDI vuole promuovere maggiore consapevolezza di tutti sulla prevenzione e supporto per coloro che vivono con il diabete, invitando a rivolgersi al proprio diabetologo come punto di riferimento principale nella gestione della malattia.

Coltiva i Tuoi Sogni… il mondo del calcio è con te! – #MettiamoInFuorigiocoIlDiabete

La campagna abbraccia anche la forza motivante del mondo del calcio che si unisce a questa causa, offrendo un messaggio di solidarietà e ispirazione per dimostrare che il diabete non deve essere un ostacolo per perseguire con determinazione i propri obiettivi.