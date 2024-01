Calciomercato: Empoli, arriva Saba Goglichidze

Continuano gli arrivi in questa sessione di calciomercato azzurra.

Dopo Cerri dal Como, questa mattina Empoli Football Club ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Saba Goglichidze; il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028.

Saba Goglichidze in breve

Saba Goglichidze è un difensore di nazionalità georgiana nato a Kutaisi il 25 giugno del 2004. Cresciuto ed affermatosi nella Torpedo Kutaisi, a 17 anni Saba fa l’esordio nella Erovnuli Liga, la massima serie georgiana. Nel campionato seguente Goglichidze consolida il suo rendimento nel calcio dei grandi giocando 15 gare mentre nella stagione 2022/23 ne totalizza 14. Saba si conferma come uno dei talenti emergenti nel proprio paese. Goglichidze conta presenze con la nazionale georgiana Under 18, Under 19 e 4 in Under 21 dove è sceso in campo per le gare di qualificazione all’europeo di categoria.