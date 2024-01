Giorno della Memoria, commemorazione in tutte le partite di Serie C

Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, con queste parole di Primo Levi la Lega Pro celebra il Giorno della Memoria in ricordo delle vittime dell’Olocausto.

Il messaggio apparirà sui led luminosi di tutti i campi della Serie C NOW, nel corso delle gare di campionato che verranno disputate da oggi fino al 29 gennaio 2024, in quattro momenti: al fischio di inizio, al minuto 27 del primo tempo e, infine, in due occasioni della ripresa.

Le attività coinvolgeranno anche la fase prepartita, all’ingresso in campo delle squadre, e l’intervallo, quando lo speaker dello stadio darà lettura del seguente messaggio: “Tutti i club della Lega Pro si schierano contro ogni forma di odio, violenza e razzismo in ricordo del Giorno della Memoria dell’Olocausto che ricorre ogni 27 gennaio. Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”.

La commemorazione non si limiterà alle attività negli stadi della Serie C NOW, ma è previsto il lancio di una campagna social dedicata.

La Lega Pro tutta, ricordando le atrocità della Shoah, ripudia qualsiasi atto di aggressione e sarà sempre in prima linea nella battaglia al razzismo.