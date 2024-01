Fiorentina: Luca Ranieri, giocatore del mese a dicembre 2023

Continua il buon momento del difensore viola sempre più apprezzato anche dalla stessa tifoseria.

Non è un caso – dopo le prestazioni decisive dello scorso mese – che Luca Ranieri sia stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di dicembre.

🥇PLAYER OF THE MONTH🗓️

Powered by @SammontanaTweet 🍦

Luca Ranieri è stato il più votato dai tifosi su InViola come miglior giocatore del mese di Dicembre! 💜⚜️#forzaviola #fiorentina #potm pic.twitter.com/WdSAwuHZr9 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 11, 2024

A renderlo noto la stessa Fiorentina sui canali social annunciando la vittoria del “PLAYER OF THE MONTH Powered by Sammontana” per l’ultimo mese del 2023.